Terremoto oggi vicino Zagabria, INGV: “Magnitudo devastante”



In queste ore è stato registrata una scossa di terremoto di magnitudo 6.4 in Croazia, precisamente con epicentro a Zagabria. A Fanpage.it, l’INGV ha confermato la forza del sisma registrata dai macchinari. “In Italia nessun danno per ora, ma la scossa è stata devastante” spiega Valeria De Paola.

