Terremoto Vibo Valentia: due scosse di magnitudo 3.6 e 2.5, gente in strada



I sismografi dell’INGV hanno registrato in particolare un terremoto di magnitudo 3.6 dopo le 19 a circa 3 chilometri a Sud Est di Dinami piccolo centro in provincia di Vibo Valentia. Alcune persone sono uscite in strada nel timore di crolli, ma al momento non vengono segnalati danni a persone o cose.

