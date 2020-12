Torino, tenta di ammazzare la moglie a coltellate: arrestato. Lei è grave



Ha cercato di uccidere la moglie a coltellate nel corso di una lite per futili motivi. È accaduto a Lombardore, in provincia di Torino, dove nella notte i carabinieri hanno arrestato un quarantottenne con l’accusa di tentato omicidio. La donna, grave a seguito di un’emorragia, si trova ora ricoverata in ospedale in prognosi riservata.

Continua a leggere



Ha cercato di uccidere la moglie a coltellate nel corso di una lite per futili motivi. È accaduto a Lombardore, in provincia di Torino, dove nella notte i carabinieri hanno arrestato un quarantottenne con l’accusa di tentato omicidio. La donna, grave a seguito di un’emorragia, si trova ora ricoverata in ospedale in prognosi riservata.

Continua a leggere

Continua a leggere