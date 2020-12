Tra Melissa Satta e Kevin Boateng è finita per sempre, l’annuncio della showgirl



Dopo tante voci sulla presunta crisi tra Melissa Satta e Kevin Boateng, è arrivato l’annuncio ufficiale da parte della showgirl: la storia d’amore tra i due è finita per sempre. Lo scrive con un messaggio semplice e conciso la modella su Instagram, dopo che i due avevano provato a ricostruire una famiglia lo scorso anno, ma nonostante gli sforzi la loro storia si è chiusa in via definitiva.

Continua a leggere



Dopo tante voci sulla presunta crisi tra Melissa Satta e Kevin Boateng, è arrivato l’annuncio ufficiale da parte della showgirl: la storia d’amore tra i due è finita per sempre. Lo scrive con un messaggio semplice e conciso la modella su Instagram, dopo che i due avevano provato a ricostruire una famiglia lo scorso anno, ma nonostante gli sforzi la loro storia si è chiusa in via definitiva.

Continua a leggere

Continua a leggere