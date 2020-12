Treviso, Omar muore di Covid a 50 anni dopo 3 settimane in terapia intensiva: lascia due figli



Lutto a Orsago per la morte di Omar Pagotto, ucciso a soli 50 anni dal Coronavirus dopo tre settimane di ricovero in terapia intensiva. Pare non avesse problemi di salute pregressi: all’inizio pensava ad una banale influenza poi è arrivata la conferma del tampone. Lascia la moglie e due figli. I funerali saranno celebrati giovedì pomeriggio.

