Uccide una 14enne con un colpo di pistola in faccia. Era già ricercato per femminicidio



C’è un mandato internazionale di cattura che pende sulla testa di Víctor Hugo Serrano, detto ‘Brasile’, ventiseienne accusato dell’assassinio la piccola María Liz Flores, uccisa a 14 anni con un colpo di pistola in faccia, lo scorso marzo, in Argentina. ‘Brasile’ era già in fuga dalla Bolivia per sottrarsi alle conseguenze di un altro presunto femminicidio.

