Uccisa in casa la notte di Natale, parla il nipote: “Mia nonna? Non le mancava niente”



Mentre gli inquirenti indagano sulla pista dei maltrattamenti in famiglia, Enea, il nipote dell’anziana morta in casa a Montecassiano smentisce le presunte vessazioni ai danni della vittima. “A mia nonna non mancava nulla”. Quanto alla richiesta di aiuto al centro antiviolenza che la vittima ha fatto prima di morire, dice: “Bisognerebbe chiederlo a chi glielo ha messo in testa”.

