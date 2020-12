Uccisi e fatti a pezzi a Firenze: il mistero di quei 40mila euro spariti



Lui è stato sgozzato, lei strangolata, poi sono stati fatti a pezzi con una motosega e abbandonati in 4 valigie nelle campagne del Fiorentino. Per il duplice omicidio dei coniugi Pasho, spunta un potenziale movente, la sparizione della somma di 40mila euro ottenuta a titolo di risarcimento per un grave incidente in cui il marito era rimasto coinvolto.

