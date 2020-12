Un miliardario americano compra il ranch Neverland di Michael Jackson



È stata venduta Neverland, la casa che Michael Jackson acquistò negli Anni Ottanta e che divenne un luogo di culto per i suoi fan, oltre che un posto dove la star del pop decise di accogliere i bambini. La tenuta è stata acquistata da Ron Burkle, ex consulente finanziario del re del pop, per 22,5 milioni di dollari, un prezzo decisamente più basso rispetto al valore di mercato dell’immenso ranch.

