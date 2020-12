Un terzo degli italiani ha anticipato la partenza per evitare la chiusura delle regioni



Il 31 per cento degli italiani ha anticipato la partenza mettendosi in viaggio per le festività di fine anno per raggiungere i luoghi di residenza, i parenti o le seconde case. È quanto emerge dai risultati di un sondaggio sul sito della Coldiretti diffuso in occasione del weekend della grandi partenze pre-natalizie.

