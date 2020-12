Vaccino anti Covid: quando arriverà in Italia, come prenotarsi e chi avrà le prime dosi



Ci sarà una app per telefonini per prenotare e controllare le vaccinazioni e le prime dosi andranno al personale sanitario e agli anziani nelle residenze, che saranno vaccinati attraverso delle unità mobili anche con l’aiuto di medici in pensione e gli specializzandi. Ecco come avverrà somministrazione di massa del vaccino anti Covid (gratuito e non obbligatorio).

