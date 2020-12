Vaccino Covid, Arcuri: “Ci sarà app con elementi tracciabilità, tifiamo per V-Day in tutta Europa”



L’Italia si sta preparando alla campagna di vaccinazione contro il Coronavirus. L’appello del commissario Arcuri: “Al via reclutamento del personale sanitario, dateci una mano. Poste Italiane ed Eni ci stanno aiutando nell’implementazione di una app, è un sistema molto complesso nel quale ci saranno molte componenti. Facciamo anche il tifo affinché l’inizio della vaccinazione possa avvenire in tutti i paesi europei allo stesso momento e che non ci sia nessuno che parte prima”.

