Vaccino Covid, chi lo farà per primo e come sarà possibile vaccinarsi



Tra pochi giorni, domenica 27 dicembre, prenderà il via in tutta Italia la campagna di vaccinazione contro il coronavirus. Le prime dosi saranno riservate a operatori sanitari impegnati nella lotta alla Covid-19, poi toccherà agli ospiti delle strutture assistenziali come case di riposo e Rsa. Infine al resto della popolazione.

Continua a leggere



Tra pochi giorni, domenica 27 dicembre, prenderà il via in tutta Italia la campagna di vaccinazione contro il coronavirus. Le prime dosi saranno riservate a operatori sanitari impegnati nella lotta alla Covid-19, poi toccherà agli ospiti delle strutture assistenziali come case di riposo e Rsa. Infine al resto della popolazione.

Continua a leggere

Continua a leggere