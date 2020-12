Vaccino, in arrivo le prime 9.750 dosi: il 27 dicembre via alle somministrazioni allo Spallanzani



Dopo il via libera dell’Ema i furgoncini della Pfizer sono pronti a partire per l’Italia per portare le prime 9.750 dosi di vaccino. Partiranno dal Belgio alla vigilia di Natale e arriveranno allo Spallanzani a Santo Stefano. Poi la ridistribuzione: il 27 dicembre scatta il vaccine day europeo. Le prime dosi toccheranno a medici infermieri, nessun personaggio pubblico o nome importante.

