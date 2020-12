Valerio Scanu: “Mio padre con il Covid in semi terapia intensiva, ho difficoltà ad avere notizie”



Il cantante racconta sui social la vicenda drammatica che sta vivendo a distanza e che riguarda molte persone durante questa pandemia: “È ricoverato, da quando è stato spostato in un’altra struttura e da quel momento so poco o niente. Ma sono fiducioso, penso che tutto possa evolvere in bene” .

Continua a leggere



Il cantante racconta sui social la vicenda drammatica che sta vivendo a distanza e che riguarda molte persone durante questa pandemia: “È ricoverato, da quando è stato spostato in un’altra struttura e da quel momento so poco o niente. Ma sono fiducioso, penso che tutto possa evolvere in bene” .

Continua a leggere

Continua a leggere