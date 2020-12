Valigie dell’orrore, Elona non agì da sola: ci sono altri due indagati



Elona non ha fatto tutto da sola. Mentre la 36enne ex nuora delle vittime si avvale della facoltà di non rispondere di fronte al Gip, la Procura iscrive nel registro degli indagati per omicidio e occultamento di cadavere altri due nomi. L’ipotesi e che abbiano agito in concorso con la 36enne per uccidere Shpetim e Teuta Pasho.

Continua a leggere



Elona non ha fatto tutto da sola. Mentre la 36enne ex nuora delle vittime si avvale della facoltà di non rispondere di fronte al Gip, la Procura iscrive nel registro degli indagati per omicidio e occultamento di cadavere altri due nomi. L’ipotesi e che abbiano agito in concorso con la 36enne per uccidere Shpetim e Teuta Pasho.

Continua a leggere

Continua a leggere