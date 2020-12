Variante covid inglese, firmata ordinanza per rientro degli italiani dalla Gran Bretagna



Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha firmato l’ordinanza che prevede la possibilità di rientrare in Italia per gli italiani che si trovano in Gran Bretagna e che sono residenti nel nostro Paese o che devono rientrare per condizioni di urgenza e criticità. Il rientro dovrà avvenire a determinare condizioni: il provvedimento dispone l’obbligo del tampone negativo al covid prima della partenza e un altro test all’arrivo seguito infine dalla quarantena.

