Venezia, Mose non attivo con 122 cm di acqua alta: la città è allagata



Acqua alta a Venezia: arriva il picco massimo di 135 cm previsto per il pomeriggio di oggi, ma il Mose non sarà in funzione. Con 122 cm di marea, la città è quasi allagata e sono tantissimi i disagi per i cittadini in queste ore. Le previsioni meteo dei prossimi giorni suggeriscono che ci saranno ancora altri episodi di acqua alta.

