Verona, festa in casa a mezzanotte malgrado il Covid: 5.280 euro di multa a 11 persone



Allertati da alcune persone i carabinieri di Verona sono intervenuti in via Largo Caldera dove in una casa si erano dati appuntamento 11 amici che stavano partecipando ad una festa privata. I militari hanno quindi fatto spegnere la musica, identificato e sanzionato i partecipanti per un totale di 5.280 euro.

