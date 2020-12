Verona, travolto da un’auto vicino all’ospedale: medico muore sul colpo



Gianfranco Sardei, medico chirurgo specialista in ortopedia e traumatologia di 74 anni, è stato travolto da un’auto a Verona a un incrocio nel quartiere di Borgo Roma, nei dintorni del Policlinico. La donna che era alla guida non lo avrebbe proprio visto. Sotto choc, ha subito chiamato i soccorsi, ma per il pedone non c’è stato nulla da fare.

