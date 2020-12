Verona: troppe salme e celle frigo piene, all’ospedale arriva un container esterno per i morti



Il container frigo per le salme davanti all’ospedale di Legnago ha fatto scoppiare un’ulteriore caso a Verona, prima provincia in Veneto per numero di contagi Covid. Davanti al pronto soccorso è stato montato perfino un ospedale da campo dai militari del Terzo Stormo dell’Aeronautica di base a Villafranca per cercare di dare un po’ di ossigeno a medici e infermieri.

