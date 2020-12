Veronica Satti fidanzata con Giulia Bizzotto: “Hai cercato di capire la mia malattia”



La ex concorrente del Grande Fratello, figlia di Bobby Solo, ha trovato un nuovo amore: al suo fianco, Giulia Bizzotto, star di TikTok con ben 200mila follower. L’ufficializzazione arriva con un messaggio in cui fa riferimento al suo disturbo di personalità che l’ha portata all’autolesionismo: “Mi aiuti ad amare me stessa, prima provavo solo vergogna”.

