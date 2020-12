Vittorio Veneto, uomo accoltellato alla gola: trovato morto nella piazza deserta per il coprifuoco



Un uomo di 72 anni, Luciano Dall’Ava, è stato ucciso con una coltellata alla gola ieri sera in una frazione di Vittorio Veneto. Il corpo è stato trovato in una piazza in quel momento vuota per il coprifuoco. A dare l’allarme una donna testimone del delitto. Un uomo di 44 anni, di Conegliano, è stato arrestato per omicidio.

