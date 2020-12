Zaky, a Scarlett Johansson risponde la sorella: “Grazie per i riflettori su mio fratello”



A Fanpage.it Marise Zaky, sorella di Patrick, risponde al video pubblicato da Scarlett Johansson. “Siamo in pericolo ogni giorno, ma l’attenzione dell’opinione pubblica ancora accesa su mio fratello è l’unica arma che abbiamo per evitare che il governo sfugga alle sue responsabilità” ha detto ancora la ragazza, ringraziando l’attrice per l’impegno nel propagandare la causa.

