Zangrillo: “Vaccino? Lo farò solo quando arriverà nel mio ospedale, non partecipo a passerelle”



Il rifiuto del primario di Anestesia e rianimazione della struttura sanitaria milanese e prorettore dell’università Vita-Salute, selezionato tra le figure in prime linea per riceverlo già il 27 dicembre all’ospedale Niguarda: “Oggi non mi sono vaccinato. Lo farò con i miei collaboratori quando il vaccino arriverà al San Raffaele, il mio ospedale. Non partecipo a passerelle”.

Continua a leggere



Il rifiuto del primario di Anestesia e rianimazione della struttura sanitaria milanese e prorettore dell’università Vita-Salute, selezionato tra le figure in prime linea per riceverlo già il 27 dicembre all’ospedale Niguarda: “Oggi non mi sono vaccinato. Lo farò con i miei collaboratori quando il vaccino arriverà al San Raffaele, il mio ospedale. Non partecipo a passerelle”.

Continua a leggere

Continua a leggere