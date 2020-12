Zaniolo con Madalina Ghenea ma la ex Sara sarebbe incinta, lui: “Mi assumo le mie responsabilità”



Sara Scaperrotta, ex compagna di Nicolò Zaniolo, sarebbe incinta. L’indiscrezione arriva a pochi giorni dal momento in cui il giovane campione della Roma ha ufficializzato la sua relazione con l’attrice Madalina Ghenea. Zaniolo non conferma ma in una Instagram Story scrive: “Mi assumo tutte le responsabilità per il mio futuro”.

