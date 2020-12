Zaniolo conferma la gravidanza della ex Sara: “Vie legali se si parlerà ancora di vita privata”



Nicolò Zaniolo conferma che la ex compagna Sara Scaperrotta è incinta. Sono le ultime dichiarazioni che il calciatore della Roma, oggi legato a Madalina Ghenea, rilascerà a proposito della sua vita privata. “Da oggi in poi, se verrà fuori di nuovo il mio nome, per questioni private e personali e non calcistiche, agirò per vie legali”, ammonisce Zaniolo.

Continua a leggere



Nicolò Zaniolo conferma che la ex compagna Sara Scaperrotta è incinta. Sono le ultime dichiarazioni che il calciatore della Roma, oggi legato a Madalina Ghenea, rilascerà a proposito della sua vita privata. “Da oggi in poi, se verrà fuori di nuovo il mio nome, per questioni private e personali e non calcistiche, agirò per vie legali”, ammonisce Zaniolo.

Continua a leggere

Continua a leggere