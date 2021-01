A 20 anni dal primo caso di mucca pazza la bistecca Fiorentina diventa doc



A 20 anni dal primo caso di mucca pazza arriva l’iscrizione nell’elenco dei prodotto tradizionali della Toscana per la bistecca fiorentina. Ne dà notizia la Coldiretti, nel ricordare che la scoperta dell’encefalopatia spongiforme bovina (Bse) ha dato il via a una serie di misure di prevenzione che hanno portato da oltre un decennio alla scomparsa della Bse, come alcuni dei piatti tipici del Made in Italy.

