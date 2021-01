A Cuneo una birreria farà entrare solo i vaccinati e gli immuni: “Un modo per ripartire”



Michele Trapani e suo figlio Giovanni, una vita intera dietro al bancone a gestire un pub con musica dal vivo, lo spiega con molta calma e seguendo un filo logico che è frutto di tante notti insonni passate a cercare una soluzione, un modo per tornare al più presto alla normalità. Vietare l’ingresso a chi non si è vaccinato è un modo che, quando sarà possibile, ci consentirà di tornare alla normalità. Sui social però piovono minacce di morte “Vi bruceremo come gli ebrei”.

