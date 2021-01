Abruzzo, dispersi 4 escursionisti sul Velino, partite le ricerche



Risultano dispersi quattro escursionisti di Avezzano in zona Valle Majelana, sul massiccio del Velino. Non si sa quale fosse la destinazione della passeggiata, quello che è certo è che i quattro non sono rientrati in serata e che non rispondono ai cellulari. Questa sera sono partite le ricerche.

