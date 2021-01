Adria, strangolò la moglie davanti alla figlioletta: Roberto Lo Coco condannato all’ergastolo



La Corte d’Assise del tribunale di Rovigo ha condannato all’ergastolo Roberto Lo Coco, che l’8 ottobre 2019 aveva strangolato la moglie 23enne Giulia Lazzari nell’appartamento dove vivevano, ad Adria (Rovigo). La giovane donna, arrivata in ospedale in condizioni gravissime, era rimasta nove giorni in coma prima di morire.

Continua a leggere



La Corte d’Assise del tribunale di Rovigo ha condannato all’ergastolo Roberto Lo Coco, che l’8 ottobre 2019 aveva strangolato la moglie 23enne Giulia Lazzari nell’appartamento dove vivevano, ad Adria (Rovigo). La giovane donna, arrivata in ospedale in condizioni gravissime, era rimasta nove giorni in coma prima di morire.

Continua a leggere

Continua a leggere