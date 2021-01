Adriana Volpe dopo la separazione: “Amo solo mia figlia e il mio lavoro”



Adriana Volpe è tornata single lo scorso anno. In un’intervista a Novella 2000, la conduttrice di Tv8 ha parlato per la prima volta della separazione dal marito Roberto Parli. In questo momento così difficile la sua priorità è tutelare la figlia Gisele, che a breve compirà 10 anni. La piccola, stando a quanto aveva raccontato l’ex marito a novembre, non aveva preso affatto bene la separazione dei genitori: “Piange tutti i giorni”. Ora però Adriana Volpe racconta di vederla “serena”. E smentisce ogni ipotesi di nuovi flirt in corso.

