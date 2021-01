Agitu Gudeta verrà sepolta in Etiopia: i fratelli sono in Italia, riporteranno a casa la salma



Il corpo di Agitu Gudeta, l’imprenditrice di origini etiopi uccisa nella sua abitazione a Frassilongo, in Trentino, verrà riportato in Etiopia e lì sepolto: a deciderlo è stata la famiglia, che si sta avvalendo dell’assistenza dell’Ambasciata etiope. Nel frattempo l’assassino – reo confesso – si sta avvalendo della facoltà di non rispondere.

