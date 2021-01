Alessandra Tripoli ha partorito, è nato il piccolo Liam



L’insegnante di danza di Ballando con le stelle Alessandra Tripoli ha dato alla luce il suo primo figlio, Liam, nato dall’amore con il marito e ballerino Luca Urso. La ballerina ha partorito ad Hong Kong, dove la coppia si è trasferita, e su Instagram ha condiviso con i suoi fan la gioia per il nuovo arrivato in famiglia. Senza nascondere il dolore di non aver potuto avere il compagno al suo fianco durante il parto, per via delle restrizioni dettate dal Covid.

