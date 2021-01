Alessandria, sparatoria in casa dopo una lite: due minorenni in fin di vita



Due ragazzi, entrambi minorenni, sono rimasti gravemente feriti in seguito a una sparatoria avvenuta la scorsa notte in una casa di Sale, in provincia di Alessandria: i giovani sono ricoverati in condizioni disperate. Una terza persona sarebbe rimasta ferita in modo lieve. Indagano i carabinieri.

