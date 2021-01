Alex morto a 25 anni in Algeria: folgorato nella piscina dell’hotel. Era in trasferta per lavoro



Il ragazzo, tecnico specializzato di 25 anni, era in Nord Africa per lavoro. Abitava a Nonantola, nel modenese, e lavorava per duna ditta di Imola con sede anche a Sassuolo: lascia la famiglia e la fidanzata. In passato era stato anche calciatore in Eccellenza.

