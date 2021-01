Ambra Angiolini: “Ecco come sono guarita dalla bulimia”



L’attrice e conduttrice torna a parlare di un tema delicatissimo: il disturbo alimentare di cui ha sofferto per ben undici anni. Una malattia nata non per traumi o problemi di autostima legati alla notorietà: “Non era vero desiderio di mangiare, il mio. Era fame d’amore, fame di me stessa, come se il cuore si fosse sostituito alla pancia e viceversa.”

