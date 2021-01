“Andrea Delogu e Francesco Montanari si sono lasciati”



Il matrimonio tra la conduttrice Rai Andrea Delogu e Francesco Montanari potrebbe essere giunto al capolinea. Al momento si tratta solo di indiscrezioni non ancora confermate dai diretti interessati, ma l’ipotesi che la conduttrice si sia trasferita in una nuova casa da sola potrebbe concretizzarsi. Dal momento che più volte in passato ha parlato di crisi con il marito. E nel 2019 ha espressamente detto: “Sono sicura che mi abbia tradita”.

