Antonella e il tragico gioco su TikTok. L’autopsia conferma: “Morta per asfissia”



L’esame autoptico è stato eseguito all’Istituto di medicina legale del Policlinico. Ma restano ancora tanti gli interrogativi sulla tragedia di Palermo. Si cerca il codice per sbloccare il suo cellulare: qualcuno potrebbe aver contattato Angela Sicomero in privato per indurla a partecipare al gioco sul social.

