Antonella morta a 10 anni, i genitori hanno donato gli organi: “Lei avrebbe fatto così”



“Era una bambina generosa. E visto che non potevamo averla più con noi, abbiamo ritenuto giusto aiutare altri bambini” il messaggio di amore lanciato dai genitori di Antonella Sicomero, che dopo la morte della figlioletta hanno scelto di donare gli organi salvando altri bambini. La piccola era stata ricoverata in arresto cardiocircolatorio a causa della prolungata asfissia. Tra le ipotesi l’autostragolamento per una sfida social.

