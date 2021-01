Arcuri: “Italia prima in Europa per dosi distribuite, tutti vaccinati entro ottobre”



Secondo il commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus in Italia, Domenico Arcuri, “sino ad ora sono state somministrate in Italia 339.223 dosi di vaccino. Siamo il Paese che ha distribuito più dosi in tutta Europa rispetto alla popolazione residente. L’obiettivo è vaccinare tutti coloro che lo vorranno entro ottobre. Per raggiungere la cosiddetta immunità di gregge dovrà essere vaccinato l’80% della popolazione, quindi più o meno 48 milioni di italiani”.

