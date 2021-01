Asia Busciantella de Il Collegio 4 ricoverata in ospedale



Una spiacevole notizia per i fan di Asia Busciantella, preoccupati per la salute della giovane Tik Toker ricoverata in ospedale. Asia ci ha tenuto a tenere informati i suoi follower e ha raccontato le sue giornate, come è solita fare nella vita quotidiana, con dettagliati video -racconti pubblicati su Tik Tok. “Stanotte mi hanno ricoverata in ospedale. Questa è la mia stanza, non so per quanto dovrò restarci sinceramente”, ha spiegato.

Continua a leggere



Una spiacevole notizia per i fan di Asia Busciantella, preoccupati per la salute della giovane Tik Toker ricoverata in ospedale. Asia ci ha tenuto a tenere informati i suoi follower e ha raccontato le sue giornate, come è solita fare nella vita quotidiana, con dettagliati video -racconti pubblicati su Tik Tok. “Stanotte mi hanno ricoverata in ospedale. Questa è la mia stanza, non so per quanto dovrò restarci sinceramente”, ha spiegato.

Continua a leggere

Continua a leggere