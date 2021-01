Asti, 13enne morto la notte di Capodanno: colpito da fucilata non da petardo



Svolta nelle indagini per la morte di Roudin Seferovic, ragazzino 13enne che ha trovato la morte la notte di Capodanno colpito da un colpo di fucile da caccia, e non da un petardo come era stato comunicato nei giorni scorsi. Oggi i funerali al cimitero di Asti.

