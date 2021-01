Asti, petardo lo ferisce all’addome: muore un ragazzino di 13 anni



Un tredicenne ha perso la vita poco dopo la mezzanotte al campo rom di via Guerra, probabilmente colpito da un petardo che l’ha gravemente ferito all’addome. Soccorso e immediatamente trasportato all’ospedale, è arrivato al pronto soccorso già in arresto cardiaco. Per la disperazione i parenti hanno danneggiato alcuni arredi nel nosocomio.

