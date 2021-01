Barbara D’Urso fa la runner: “Di corsa verso di voi”



Dopo due settimane di relax, Barbara D’Urso si riprende la scena pubblicando un video in cui si dedica alla corsa campestre mentre viene ripresa da un drone: “Di corsa verso di voi”, scrive. Da domenica 10 gennaio, riparte l’anno di Barbara D’Urso con “Domenica Live” per una nuova edizione mentre in prima serata, è confermata la prima puntata stagione di “Live – Non è la D’Urso”. Da lunedì 11 gennaio, invece, riparte la nuova edizione di “Pomeriggio Cinque”.

