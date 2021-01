Bari, bimbo di 9 anni impiccato nella cameretta: “Sarebbe stato un gioco di emulazione”



Bari, il bimbo di 9 anni trovato impiccato nella sua cameretta avrebbe, secondo le prime indiscrezioni, emulato la triste vicenda della piccola Antonella. La sua morte non sarebbe collegata, secondo una prima analisi informale dei dispositivi elettronici sequestrati, a sfide social o a chat con altri bambini. Il piccolo non disponeva di un cellulare personale: utilizzava quello della madre per girare video da caricare su YouTube.

