Bari, bimbo morto nella sua stanza: “Nessun collegamento con giochi online”



Da una prima verifica informale sui dispositivi elettronici non emergerebbero elementi che colleghino l’episodio a giochi online o a social. Continuano gli accertamenti per la morte del bimbo di nove anni trovato senza vita nella sua stanza dalla famiglia, a Bari. Per gli inquirenti l’indagine per istigazione al suicidio rappresenta, però, un atto dovuto per svolgere i necessari accertamenti tecnici.

