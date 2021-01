Bari, ladri rubano auto a disabile e poi la restituiscono: “Vi perdono, ma non fatelo più a nessuno”



Perdona i ladri che le hanno portato via l’auto per poi restituirgliela, Maria Elena, la donna di 56 anni barese affetta da sclerosi multipla, ma chiede e spera che questo sia un gesto di redenzione per i ladri: “Non fatelo più, non solo a chi è disabile, ma a nessun altro”. A raccontare la sua storia a Fapage.it è Rita Damiani, la figlia, che ha lanciato l’appello sui social affinché gliela restituissero: “L’idea è nata proprio leggendo di un caso simile raccontato da Fanpage.it – spiega la donna che intanto ha dato vita a una raccolta fondi per acquistare un mezzo da mettere a disposizione di un’associazione che assiste le persone invalide.

