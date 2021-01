Beyoncé e il suo amore immenso per la mamma Tina Knowles



Il rapporto tra Beyoncé e sua madre Tina Knowles è sempre stato molto forte e con la notorietà raggiunta dalla cantante sembra che si sia rafforzato ancora di più. Le due sono legatissime e non esitano a mostrarlo anche sui social, dove non mancano dediche e vere e proprie dichiarazioni d’amore: “Sei la mia forza, il mio cuore, la mia ispirazione” scrive Queen B in occasione del compleanno della sua mamma che, in più occasioni, è scesa in campo per difendere la figlia e magnificare i suoi progetti.

