Bimba di 8 anni prende il Covid, non va a scuola per otto mesi. La madre: “Le scuole non sono sicure”



Anna Hendy, 8 anni, scozzese, si è ammalata ad aprile. Da allora non è mai riuscita a tornare in aula. “Era come un piccolo zombie” dice la madre Helen. La donna è convinta che l’impatto del Covid sui bambini sia stato trascurato e teme che il sistema sanitario possa essere sopraffatto se i bambini vengono rimandati a scuola “senza le giuste misure”.

